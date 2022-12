Białoruś pod okupacją Putina? "To będzie Korea Północna 2.0"

Białoruska propaganda mówi wprost, że Białoruś jest częścią rosyjskiego świata, a Brześć uważa się za granice rosyjskiego świata - powiedział w programie "Newsroom WP" Paweł Łatuszka, opozycjonista i były minister kultury Białorusi. - Niszczona jest kultura białoruska. Niszczy się teatry i język białoruski. Ludzie trafiają do więzień. Jeżeli korzystasz z języka białoruskiego, to jesteś traktowany jak ekstremista, który może chcieć obalić władze - mówił Paweł Łatuszka. Zwrócił uwagę na to, co o Białorusi mówią europejscy przywódcy. - Białoruś jest okupowanym krajem kontrolowanym przez Federację Rosyjską. To będzie Korea Północna 2.0. Wierzę w scenariusz, w którym Ukraina zwycięży i będziemy tworzyć jednostki wojskowe w ramach armii Ukrainy oraz poszerzać podziemie. Będziemy szykowali się do walki o niepodległość. W ostatnich tygodniach Łukaszenka wprowadził karę śmierci dla wojskowych za zdradę. Wprowadził karę śmierci dla urzędników. On boi się wewnętrznego protestu, dlatego ludzie są zdemotywowani. Scenariusz, że wszyscy zareagują i wyjdą na ulice jest bardzo trudny - dodał.

