Białoruś. Odmówił podpisania protokołu wyborczego. Dyrektor muzeum znaleziony martwy

Konstantin Szyszmakow to dyrektor wołkowyskiego muzeum wojskowego. Podczas wyborów prezydenckich na Białorusi zasiadał w komisji wyborczej. On i jeszcze jedna osoba odmówili podpisania protokołu - tłumaczy ojciec 29-latka. Wówczas podpis został sfałszowany - informuje białoruski portal tut.by.

Po zakończeniu pracy dyrektorowi muzeum i drugiemu mężczyźnie zaproponowano samochód, który miał ich zawieść do domu. Obaj odmówili. - Pójdziemy sami, nie mamy się czego wstydzić - odpowiedzieli. Szyszmakow zaginął 15 sierpnia, w pierwszym dniu, kiedy wrócił do pracy po urlopie. Początkowo myślano, że został aresztowany. Wcześniej zdążył zadzwonić do żony i powiedzieć, że "został zwolniony i wraca do domu". Tak się jednak nie stało.