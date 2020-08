Białoruś. Aleksander Łukaszenka grozi robotnikowi. Mężczyzna zatrzymany

Aleksander Łukaszenka kazał na siebie czekać pracownikom mińskiej fabryki przez długi czas w pełnym słońcu i upale. Sfrustrowany tłum skandował "odejdź" do białoruskiego prezydenta.

Po zakończeniu przemówienia Łukaszenka opuszczał teren fabryki. Wtedy jeden z robotników krzyknął do niego "zastrzel się". Kamery nagrały reakcję polityka. Wściekły Łukaszenka, w otoczeniu ochroniarzy, podszedł do pracownika fabryki.

- Stój spokojnie, nie martw się, nie pobiję cię. To nie w moim interesie. Ale jeśli mnie sprowokujesz, to rozprawię się z tobą okrutnie. Bądź mężczyzną, jest was tłum, ja jestem sam. Odłóż telefon - powiedział prezydent Białorusi.