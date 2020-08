Białoruś. Nowe nagranie Swiatłany Cichanouskiej. "Jestem gotowa zostać liderem narodu"

Swiatłana Cichanouska nagrała nową wiadomość wideo. Stwierdziła w niej, że ​​jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i pełnić rolę narodowego przywódcy, aby kraj się uspokoił i powrócił do normalnego życia.

Przypomnijmy, że Swiatłana Cichanouska była kontrkandydatką Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich. Zniknęła kilka dni po ogłoszeniu wyników wyborów. Okazało się, że wyjechała na Litwę. Według białoruskiej opozycji i wielu komentatorów wydarzeń w tym kraju, prawdopodobnie została zmuszona szantażem do wyjazdu

- Drodzy Białorusini, przeżywamy teraz trudny okres, kiedy podłość graniczy z heroizmem, a rozpacz z odwagą - mówi na nagraniu Cichanouska. - W dzisiejszych czasach, kiedy chowamy naszych bohaterów, płaczę razem z wami - dodaje.

- Nie chciałam być politykiem, ale los zadecydował, że znalazłem się na pierwszej linii walki z bezprawiem i niesprawiedliwością. Los i wy, którzy wierzyliście we mnie, którzy daliście mi siłę. Teraz w każdej minucie podziwiam waszą odwagę, waszą samoorganizację oraz to, jak jesteście silni - zwróciła się do Białorusinów.

Cichanouska: jestem gotowa działać jako narodowy przywódca

- Oddaliście mi swoje głosy, naprawdę to doceniam. Wiem, dlaczego to zrobiliście. Wszyscy chcemy wydostać się z tego zaklętego kręgu, w którym znaleźliśmy się 26 lat temu. Jestem gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i działać w tym okresie jako narodowy przywódca, aby kraj uspokoił się, wszedł w normalny rytm, abyśmy uwolnili wszystkich więźniów politycznych i jak najszybciej przygotowali ramy prawne i warunki organizacji nowych wyborów prezydenckich - zadeklarowała Cichanouska.

Я готова стать национальным лидером. I am ready to become a national leader.

Jak podkreśliła Cichanouska nowe wybory muszą być uczciwe, demokratyczne i zostać zaakceptowane przez świat.

- W ciągu ostatnich miesięcy dla całego świata stało się zupełnie oczywiste, że Białorusini to ludzie, którzy potrafią się organizować, podejmują właściwe decyzje i potrafią stanąć w obronie siebie i swoich bliskich. Ale najważniejsze jest to, że sami to sobie uświadomiliśmy. To jest świadomość, której brakowało nam przez wiele lat. Białorusini dokonują dziś cudów heroizmu, solidarności, przyzwoitości - stwierdziła kontrkandydatka Łukaszenki w wyborach prezydenckich.

Źródło: tut.by