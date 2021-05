Sankcje na Białoruś. Ociepa: musimy uderzyć w projekty biznesowe

Ociepa nie chciał komentować tych wypowiedzi twierdząc, że są to "plotki i pomówienia". - Gdyby jakikolwiek agent służb poszukiwał "haków", to doszłoby do złamania prawa. Trzeba zachować zimną krew, a każdy z nas musi być wyczulony - mówił polityk Porozumienia. Jednocześnie dodał, że bazując na swoim parlamentarnym doświadczenia "są w Polsce politycy, którzy nie boją się sięgać do każdych metod".