Białoruś. Nie żyje 25-latek zatrzymany podczas protestów

Według słów matki zatrzymanego 25-latek nie uczestniczył w protestach. W niedzielę miał pojechać do swojej dziewczyny. Został zatrzymany w okolicach centrum miasta, gdy zmieniał środek transportu. Został skazany na 10 dni więzienia za udział w nielegalnym zgromadzeniu.

- Napisał do mnie, że go złapali. I koniec. Szukałam go przez te wszystkie dni. Nic mi o nim nie mówiono. Dziś wreszcie powiedzieli, że Sasza jest w kostnicy - mówiła w środę w Radio Swaboda matka zmarłego.