Białoruś nie planuje mobilizacji. "Trzeba zakończyć ten zbrojny konflikt"

- Niestety dziś nie widzimy pozytywnych kroków ukraińskiego przywództwa, które, najwyraźniej, wykonuje rozkazy Zachodu, głównie USA. Amerykanie są daleko. Absolutnie nie dbają o to, co dzieje się w Europie, co dzieje się na Ukrainie, gdzie ludzie giną - powiedział Wolfowicz. Dodał, że trzeba zakończyć ten zbrojny konflikt.