Orędzie Putina. Częściowa mobilizacja, "operacja specjalna". Co powiedział prezydent Rosji?

W środę, 21 września Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu. Telewizja państwowa Rossija wyemitowała nagrane wcześniej przemówienie prezydenta Federacji Rosyjskiej. Najważniejszym jego punktem jest częściowa mobilizacja w kraju. Co jeszcze powiedział Putin? Nawiązał do rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz planowanych referendów na okupowanych terenach. W tle pojawił się także wątek broni atomowej.