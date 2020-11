Białoruś: Milicja oddała strzały ostrzegawcze. Dziesiątki zatrzymanych

Białoruś. Marsz na Kuropaty

Kuropaty to bardzo ważne miejsce dla białoruskiej historii. To tam znajdują się masowe groby ofiar, rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937-1941. Nie ma zgody co do liczby ofiar zamordowanych na Białorusi w okresie "wielkiej czystki". Zajmujący się tym tematem historycy wahają się w szacunkach podając liczby od stu tysięcy do nawet ćwierć miliona ofiar.