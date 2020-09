Białoruś. Demonstracja w Mińsku. Milicja zatrzymuje ludzi idących na protest

Agencja Interfax-Zapad cytowana przez PAP poinformowała, że na ul. Majakowskiego doszło do zatrzymania trzech mężczyzn, którzy kierowali się w stronę placu Niepodległości. W rękach nieśli biało-czerwono-białe flagi.

Niespodziewanie przy mężczyznach zatrzymała się czarna furgonetka pozbawiona numerów rejestracyjnych. Z auta wysiadło kilku zamaskowanych i ubranych na czarno mężczyzn, którzy odebrali im flagi. Następnie położyli ich na ziemię, po czym wsadzili do furgonetki.

Białoruś. Niezależne media o zatrzymaniach w Mińsku

Z kolei "Nasza Niwa” na Telegramie przekazała, że w kierunku centrum Mińska zmierzają dziesiątki tysięcy osób. Na pl. Jubilejnym zebrało się około 10 tys. osób, na pl. Bangalore około 3 tys., a okolicy ul. Niamiha ok. 2 tys. osób.

Białoruskie media poinformowały o rozpędzaniu osób zgromadzonych na ul. Niamiha, a także na Złotej Górce. Do zatrzymania kilkudziesięciu osób doszło również między pl. Zwycięstwa a pl. Jakuba Kołasa. Mieszkańcy okolicznych budynków otwierali klatki schodowe, aby rozpędzeni demonstranci mogli znaleźć schronienie.

Portal tut.by podał, że funkcjonariusze MSW gonili ludzi na prospekcie Dzierżyńskiego po to, by uniemożliwić im dotarcie do centrum. Według doniesień naocznych świadków zatrzymano około 20 osób.