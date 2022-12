Białoruś marzeń to zwykły kraj. A Łukaszenka gra z Putinem życiem Białorusinów

Wyjdzie. Nie mam wątpliwości. Poznaliśmy się pod koniec lat 90. i wiem doskonale, że gdyby Andrzej chciał wyjść i chciał wyjechać z kraju, to znalazłby się na to sposób. Tylko on po prostu nie chce. Nie chce zostać wyrzucony z Białorusi, bo czuje, że to jego dom. On uważa, że Grodzieńszczyzna to jest jego ziemia. To jest ziemia jego dziadków i pradziadków. I żaden dyktator nie będzie go z tej ziemi wypędzał.