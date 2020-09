Białoruś. Brutalne zatrzymania po akcji służb. Są ranni

O protestujących, którzy pojawili się na ulicach Mińska, informuje agencja Interfax Zachód. Według agencji w manifestacji bierze udział około 7 tysięcy osób. Interfax dodaje, że do miasta ściągany jest sprzęt wojskowy.

Jarosław Sellin o posłach Solidarnej Polski: młodzi, perspektywiczni, ideowi

Białoruś. Tajna inauguracja Aleksandra Łukaszenki

Przypomnijmy: od 9 sierpnia na Białorusi trwają manifestacje związane z organizacją wyborów prezydenckich. Według białoruskich władz wygrał je Aleksander Łukaszenko, ale jest to kwestionowane nie tylko przez mieszkańców Białorusi, którzy od wielu tygodni protestują. Międzynarodowi przywódcy i obserwatorzy wskazują na to, że wybory wygrała Cichanouska. OBWE powołano niezależną misję, by zbadać liczne przypadki łamania praw człowieka. Wśród nich są wymieniane: prześladowanie, tortury, przemoc seksualna.