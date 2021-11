Białe czy szare? O szansach na idealne święta mówi synoptyk

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, wielu Polaków zastanawia się, jaka aura będzie towarzyszyła nam tym razem. O tym, jakie są szanse na białe święta zapytaliśmy w programie "Newsroom WP" Grzegorza Walijewskiego, synoptyka IMGW-PiB.- Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie, muszę posilić się pewną mapą. Jest to model ECMWF, który pokazuje prawdopodobieństwo wysokości temperatury . Jak widzimy, w tygodniu 20-27 grudnia, na wschodzie i południu Polski, jest prawdopodobieństwo, że będzie to poniżej zera. Druga rzecz to opady. Zgodnie z modelem, możemy spodziewać się ich właśnie na tym terenie. Oznacza to, że w tygodniu Bożego Narodzenia może spaść śnieg i może się utrzymać. Nieco inaczej sytuacja wygląda w pozostałej części kraju. Jest około 50 proc. szans na niższe temperatury. Jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo wystąpi na zachodzie i północy - około 30 proc. Jeśli wystąpią tam jakieś opady, będą to opady deszczu - tłumaczył.