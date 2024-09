"Bezprecedensowa kampania" Rosji. Zaczęło się po rajdzie na Kursk

W sierpniu rosyjskie władze regionalne zaczęły coraz częściej wykorzystywać usługę reklamy społecznościowej Yandex do reklamowania wojny. Moskiewski ratusz po raz pierwszy zamówił taką reklamę, docierając jednocześnie do pół miliona użytkowników. W reklamie nacisk położono na jednorazową wypłatę w wysokości 2,3 miliona rubli (ok. 100 tys. zł) i roczny dochód w wysokości 5,2 miliona rubli (ok. 226 tys. zł).