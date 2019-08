Bezpieczny Bałtyk. Była świadkiem tragedii w Brzeźnie, sama tonęła. Teraz przestrzega innych

Zawsze jest czas na to, by mówić o bezpieczeństwie nad wodą. Podstawy warto powtarzać wielokrotnie, w każdym sezonie. Jednak mimo apeli i zasad przypominanych przez ratowników, ludzie nadal toną. Od początku czerwca w Polsce utonęły 234 osoby. Stąd pomysł na akcję #BezpiecznyBałtyk.

#BezpiecznyBałtyk. "W wodzie łatwo się pomylić"

– 11 lat temu byłam w podobnej sytuacji, ale miałam więcej szczęścia i jestem tu, gdzie jestem – przyznaje Aneta Wojnar. – Wiem, że wiele osób, które idą zamoczyć nogi czy poskakać po falach i wchodzą tylko do pasa, nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą już z tej wody nie wyjść. Myślą, że skoro fala wraca do brzegu, to oni też wrócą. Nie wiedzą np. jak działają prądy wsteczne. Ja też nie wiedziałam 11 lat temu, kiedy znalazłam się w obszarze działania takiego prądu, który dodatkowo znosił mnie w stronę falochronu – opowiada.

To wyjątkowo niebezpieczne miejsce, o czym co roku przypominają ratownicy WOPR. Woda jest głęboka na 5-7 metrów.

– Ja też tego nie wiedziałam. Nie sądziłam, że znajduję się w niebezpiecznym regionie. Teraz zachowałabym się inaczej – np. nie płynęłabym prostopadle do brzegu, ale równolegle, aż znalazłabym się poza działaniem tego prądu. To są proste rzeczy, jak się o nich wie. Ale jak się jest w wodzie, łatwo się pomylić – podkreśla nasza rozmówczyni.

Będąc świadkiem akcji w Brzeźnie , Aneta uświadomiła sobie coś jeszcze. - Zobaczyła, ile służb jest zaangażowanych w taką akcję, jak trudno jest znaleźć człowieka w wodzie. Że to wcale nie jest tak, że ktoś macha ręką, nadlatuje śmigłowiec, rzuca linę, wyciąga go z wody i po sprawie. Tam było wszystko, wszystkie służby, a mimo tego, nie udało się uratować tych chłopaków.

Zdaniem Anety Wojnar do tragedii nad wodą wcale niepotrzebny jest alkohol czy brawura. Czasem to po prostu niewiedza, brak dobrych oznakowań na plaży albo lekceważenie żywiołu i przekonanie, że morze to basen i w zasadzie można dopłynąć do Szwecji.