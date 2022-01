Bezpieczne ferie zimowe? "Jak najszybciej przyjąć dawkę przypominającą"

Ferie zimowe – jak spędzić je bezpiecznie w trakcie szalejącej piątej fali zakażeń? – Przede wszystkim osoby, które przyjęły druga dawkę, podstawowe szczepienie, powinny jak najszybciej już teraz przyjąć dawkę przypominającą – powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Robert Flisiak. – To na pewno uchroni je przed cięższym przebiegiem, a biorąc pod uwagę jak przebiega Omikron, z dużym prawdopodobieństwem uchroni je przed objawowym w ogóle – stwierdził. – Natomiast to, co jeszcze można robić to to, o czym mówiliśmy cały czas: w miejscach skupisk ludzkich oczywiście maseczki. Nawet na otwartej przestrzeni, jeżeli nie da się zachować dystansu, jeżeli stoimy w kolejce do wyciągu czy w kolejce do jedzenia i dużo osób jest wokół nas – załóżmy maseczkę. Ona nigdy nie zapewni 100 procentowej ochrony, ale jest to jeden z elementów zabezpieczenia nas i otoczenia – dodawał. Ekspert zaznaczył też, że w miarę możliwości należy także „unikać przebywania w tak dużych skupiskach”.