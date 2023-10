"Bezpieczna Polska" kontra "wykręćmy numer PiS-owi". Najnowsze spoty

Do wyborów parlamentarnych pozostały 4 dni. Sztaby wyborcze prześcigają się w pomysłach, jak zachęcić Polaków do głosowania na ich ugrupowanie. W najnowszym spocie PiS znów wraca do tematu bezpieczeństwa polskiej granicy. Tymczasem Koalicja Obywatelska zachęca do "wykręcenia numeru PiS-owi".