"Bezkarność 2.0". Tak chcieli przemycić korzystne przepisy. Skala sprzeciwu zaskoczyła PiS

Jak zagłosują "ziobryści"? Oficjalnie zdradzić tego nie chcą. Nieoficjalnie wiemy, że politycy Solidarnej Polski mogą poprzeć przepisy dotyczące uchodźców, ale domagać się wykreślenia z ustawy przepisów dotyczących bezkarności za przeciwdziałanie epidemii. A to oznacza, że trzeba będzie wprowadzić do projektu poprawki. Jest też druga możliwość: posłowie Zbigniewa Ziobry sprzeciwią się jednym i drugim przepisom "bezkarnościowym". Sugerują to w piśmie, do którego dotarliśmy.