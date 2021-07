Bez szczepień na COVID ani rusz? Ministerstwo Zdrowia o "brutalnej prawdzie"

Spada liczba osób zainteresowanych szczepieniami na COVID w Polsce. Do tej pory w naszym kraju wykonano ponad 33,5 mln szczepień. Ponad 16 mln osób jest zaszczepionych w pełni, a to znaczy, że szczepionkę na COVID powinno przyjąć jeszcze przynajmniej kilka milionów Polaków. Jak rząd zachęci Polaków? Jedną z metod ma być gratyfikacja lekarzy rodzinnych, którzy zachęcą największą liczbę osób do szczepień. - Liczymy na to, że ta współpraca i ten benefit w postaci gratyfikacji zadziała - mówił w programie "Newsroom WP" Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - To jest brutalna prawda. Dzisiaj zakażają się osoby niezaszczepione. Do szpitali trafiają osoby niezaszczepione - podkreślił Andrusiewicz. Jak przyznał, na stole leżą różne opcje "zachęt" do przyjmowania szczepionki na COVID, w tym zakaz wstępu do miejsc publicznych przez osoby niezaszczepione. - To od społeczeństwa będzie zależało, jakie działania będzie realizował rząd (…). Jeżeli chodzi o stanowiska Ministerstwa Zdrowia, to na pewno nam jest bliżej do zachęt - przyznał Wojciech Andrusiewicz. Więcej w materiale wideo.