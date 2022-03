Bestia spod Mariupola. Kim jest jeden z ulubieńców Putina, gen. Mizincew

O jego przybyciu poinformował doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. Napisał on: "Oblężeniem Mariupola osobiście kieruje generał pułkownik Michaił Mizincew, który kierował operacją w Syrii. Ulubieniec Putina. (…) To on wydał rozkazy zbombardowania szpitala położniczego, dziecięcego, teatru dramatycznego i domów cywilów. To on niszczy Mariupol, tak jak niszczył syryjskie miasta".