Beskidy. Przez ocieplenie wzrasta zagrożenie lawinowe na Babiej Górze

"Zagrożenie lawinowe występuje w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu. Są to głównie żleby, kotły i bardzo strome stoki po północnej stronie masywu. Ze względu na zmienne kierunki wiatru, odłożone depozyty śniegu można napotkać też w innych miejscach. Turyści powinni zwracać uwagę na mikrorzeźbę terenu" - przekazuje w komunikacie beskidzki oddział Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"W środę do godzin południowych opady deszczu, po południu możliwe rozpogodzenia, wiatr północno-zachodni do 25km/h, temperatura w partiach szczytowych osiągnie 3 stopnie Celsjusza, na poziomie 1000m ok. 8 stopni Celsjusza" - dodano w komunikacie.