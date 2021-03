Beskidy. Groźne góry. Akcja GOPR na Babiej Górze

Beskidy. Akcja GOPR na Babiej Górze

Po dotarciu do poszkodowanej ratownicy stwierdzili, że znajduje się w dobrej kondycji. Ze względu na bardzo trudne warunki – głęboki śnieg - została opuszczona ponad 250 m przy pomocy technik linowych w bezpieczne miejsce. Po północy kobieta została sprowadzona do Markowych Szczawin, a stamtąd wraz z partnerem zostali przetransportowani samochodem terenowym do Zawoi Markowej.