Benedykt XVI nie żyje. Był papieżem wielkich symboli

Jednak to kwestia wiary i rozumu oraz przyszłość Europy leżały mu szczególnie na sercu. Jego niewygodne analizy z końca lat 60. minionego stulecia co jakiś czas rozgrzewały nie tylko akademickie katedry, ale i portale newsowe, gdy wówczas wieścił przyszłość chrześcijaństwa jako małych, kurczących się wspólnot wpatrujących się tym wierniej w światło Ewangelii. Dziś te słowa przywoływane są z wypiekami na twarzy jako odkrycie, gdy tymczasem były wynikiem głębokiej refleksji i obserwacji teologiczno-filozoficznej. I jakkolwiek Benedykt XVI był papieżem wielkich symboli, ekstatycznej liturgii zakonserwowanej w bogatym dziedzictwie swojego Kościoła, to pozostał on mistycznym współuczestnikiem zdarzeń, choć sam upierał się, że mistykiem nie jest.