"Odszedł jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku"

Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński zwrócił też uwagę na badania, które prowadził zmarły papież. - Joseph Ratzinger już jako młody duchowny analizował możliwości trwania wiary chrześcijańskiej w zachodnim świecie kulturowym. On próbował przygotować chrześcijan do bycia mniejszością. To była niezwykle trafna i przenikliwa diagnoza. Uważam, że na nią należy zwrócić szczególną uwagę - podsumował.