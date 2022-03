Belka o ośmieszeniu Putina: niesamowity pstryczek w propagandę

UE zgodziła się rozpatrzyć wniosek Ukrainy Gruzji i Mołdawii o członkostwo. - Faktem jest, że samo postawienie sprawy kandydowania Ukrainy do UE jest przełomem. Nikt w UE szczególnie w zachodniej Europa nie chciał o tym słyszeń, dzisiaj wszyscy widzimy, że nie chodzi o Ukrainę, tylko chodzi o przyszłość Europy — powiedział w Programie Specjalnym WP prof. Marek Belka, były premier, były szef NBP i europoseł. Dodaje, że otrzymanie statusu kandydata jest istotne, bo wiążą się z tym przywileje jak np. świadczenia pieniężne. Czy Ukraina ma szansę przystąpienie do unii w trybie przyśpieszonym? Prof. Belka zaznacza, że decyzja leży w rękach państw członkowskich. - Byłby to potężny impuls polityczny i niesamowity cios w propagandę Putina. Uważam, że to sygnał do Rosjan: wybieracie ruski mir czy chcecie cywilizację zachodnią — dodaje prof. Belka.