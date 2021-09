Belka nie pozostawia suchej nitki. "Paleopoglądy ministra Czarnka”

Marek Belka zamieścił na Twitterze mem z dinozaurem, na którym kpi z ministra Przemysława Czarnka. Krótki filmik zatytułowany jest: "Świat według Czarnka". - Dinozaura znamy z wykopalisk, poglądy ministra Czarnka też plasują się w tej epoce, to są paleopoglądy, poglądy z wykopalisk. Myślę, że by się dobrze czuł w takim towarzystwie pan minister Czarnek - stwierdził polityk w programie "Newsroom". - Nic się nie dzieje bez cichego przywalania pana Jarosława Kaczyńskiego. Dopóki pan prezes Kaczyński się nie zdenerwuje, minister Czarnek będzie miał pole do popisu. Uważam, że to świadoma działalność, żeby do wizerunku publicznego PiS wnosić elementy ekstremistyczne, by odwieść skrajnie nastawionych wyborców od głosowania na Konfederację - powiedział Belka. - To walka na prawicy - podsumował.