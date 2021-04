Będzin. Ukradł yorka, nie zauważył, że nagrała go kamera monitoringu

Do zdarzenia doszło na będzińskim osiedlu Warpie. Właściciel psa rasy yorkshire terrier, wchodząc do sklepu ,pozostawił swojego pupila na ulicy. Po chwili, gdy mężczyzna z zakupami opuścił sklep, okazało się, że pies "zniknął".

Będzin. Kradzież w oku kamery

Będzińscy kryminalni ustalili personalia i zatrzymali 44-letniego mieszkańca Będzina. Odnaleziony przez policjantów w mieszkaniu pies wrócił już do swojego właściciela. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży do którego się przyznał. Grozi mu teraz kara nawet pięciu lat więzienia.

Policjanci z Częstochowy natomiast zatrzymali na gorącym uczynku 45-latka, który 19 marca próbował włamać się do dwóch sklepów na terenie Częstochowy. Za te przestępstwa dostał dozór policyjny, ale nie zniechęciło go to do dalszych kradzieży. Tydzień później ukradłelektronarzędziaw jednym z supermarketów, ale został złapany przez ochroniarzy.