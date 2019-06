Będzin. 69-letni pacjent zmarł w przychodni. Sprawę bada prokuratura

Dramat w Będzinie. 69-letni mężczyzna trafił do przychodni, skarżąc się na problemy z oddychaniem. Miał trafić na badania, jednak pacjent zmarł. Rodzina ma wątpliwości, czy zrobiono wszystko, by uratować jego życie.

Sprawę opisuje "Dziennik Zachodni". Wszystko zaczęło się 6 czerwca, gdy 69-letni pan Józef próbował dostać się do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Syberka w Będzinie. Jednak od personelu usłyszał, że "zabrakło już numerków". Mężczyzna wrócił do domu, jednak ponownie trafił do ośrodka, gdy źle się poczuł podczas obiadu. Skarżył się na duszności.