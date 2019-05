Seria zgonów w szpitalu MSWiA. Lekarze mieli ukrywać zakażenia groźnymi bakteriami

Pacjenci zarażali się jeden od drugiego, aż zakażenie bakterią rozniosło się na kilka oddziałów szpitala MSWiA w Warszawie. Co najmniej trzech pacjentów zmarło po zakażeniu śmiertelnie groźną bakterią Klebsiella Pneumoniae. - Lekarze mieli ukrywać epidemię - oskarżają rodziny.

- Nie reagowali. Pozwalali pacjentom zarażać się od siebie i umierać w ogromnych cierpieniach. Mój ojciec, który przeszedł operację kardiologiczną, wracał już do zdrowia i miał za kilka dni opuścić szpital. Zmarł w wyniku powikłań po zakażeniu bakterią Klebsiella Pneumonia - opowiada WP Anna Nosek, córka pacjenta ze Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

14 pacjentów zakażonych bakteriami

Mieczysław Nosek nie był jedyną ofiarą zakażeń. Tydzień wcześniej zmarł Andrzej W., u którego po pobycie na oddziale kardiologicznym stwierdzono zakażenie bakterią Klebsiella Pneumoniae oraz dwoma gatunkami gronkowca. Lekarze podali mu antybiotyki "ostatniej szansy", jednak terapia okazała się nieskuteczna. Trzecia śmiertelna ofiara zakażenia z tego samego okresu to pacjent z oddziału gastroenterologii.

Do tragicznych wydarzeń doszło wiosną 2016 roku. Dopiero teraz sprawa została upubliczniona przez przedstawicieli rodzin zmarłych pacjentów. Okazało się, że rodziny pisały niemal identyczne skargi w sprawie zakażeń do Izby Lekarskiej, szpitala oraz prokuratury. Na korytarzu jednego z urzędów doszło do przypadkowego spotkania pokrzywdzonych.