"Będziecie siedzieć". Poseł KO o groźbach polityków PiS

- To prawda, że PiS - tak słyszę w kuluarach - grozi członkom sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, że jeśli będziecie kontynuowali prace, to kiedyś, jeśli oni wrócą do władzy, będziecie - mówiąc wprost - siedzieć? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit" w Wirtualnej Polsce, zwrócił się do swojego gościa, posła KO Witolda Zembaczyńskiego. - Ja odbieram takie wiadomości również w prywatnej korespondencji. Takie sygnały są do nas kierowane. Oni uważają, że od momentu wydania przez TK zabezpieczenia, komisja ma zakaz pracy i każda czynność zmierzająca do wyjaśnienia afery Pegasusa będzie przez nich penalizowana, będzie podstawą do tego, żeby składać na nas zawiadomienia do prokuratury - odparł poseł Zembaczyński. - A spodziewa się pan, że tym samym sposobem PiS będzie chciało zablokować pracę pozostałych komisji śledczych? Słyszeliśmy o wniosku ws. komisji, która bada wybory kopertowe, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by podobne zabezpieczenie TK zastosował również wobec tej komisji - zwrócił uwagę prowadzący program. - Można się tego spodziewać, wiem, że są takie dywagacje, ja bym jednak zwrócił uwagę na kaliber. To znaczy, jeśli komisja ds. Pegasusa jest ciężką artylerią, z uwagi na to, że to Kamiński i Wąsik, których bronią przedstawiciele PiS-u, podsłuchiwali własnych kolegów, to jest to o wiele bardziej zabójcze wewnętrznie dla PiS-u, niż inne skandale, na które był często teflonowy. Czy TK Julii Przyłębskiej udzieli podobnych zabezpieczeń w sprawie komisji ds. wyborów kopertowych, czy komisji wizowej? Tego nie wiem, ale można się tego spodziewać. Uważam, że powinniśmy być z góry przygotowani na taki scenariusz. Ale im zostało mało pracy. Nasza komisja dopiero się rozpędza, dopiero gromadzi materiały, układa te puzzle, w związku z tym uważam, że to była dobra decyzja, by przesłuchać na początku Jarosława Kaczyńskiego, bo być może on już nie będzie chciał przed żadną komisją zeznawać i będzie korzystał z tego dualizmu, który sam w Polsce stworzył - stwierdził poseł Witold Zembaczyński.

