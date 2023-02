Będzie zmiana warunków gry? Nieoficjalne informacje z Pentagonu

- To, czego Ukraina potrzebuje, to zmiana warunków gry, a to daje siła powietrzna – podkreślił Deptula, dziekan Mitchell Institute for Aerospace Power Studies. - Musimy przestać pytać, co się stanie, jeśli dostarczymy myśliwce, i zacząć pytać, co się stanie, jeśli tego nie zrobimy - stwierdził.