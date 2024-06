Będzie skandal międzynarodowy? Straż Graniczna czeka na wyjaśnienia niemieckiej policji

Mocniejszego języka używają polscy urzędnicy zajmujący się wyjaśnieniem zdarzenia. - Jeśli to się potwierdzi, to mamy do czynienia ze skandalem międzynarodowym do wyjaśnienia na poziomie ministerstw spraw zagranicznych. Zgodnie z ustaleniami służby przekazują sobie migrantów w sposób zorganizowany - mówią nieoficjalnie WP.