Będzie obowiązek szczepień przeciw COVID-19? Terlecki zabrał głos

W poniedziałek do laski marszałkowskiej złożony został projekt ustawy posłów Lewicy dot. wprowadzenia dla osób pełnoletnich obowiązku szczepień przeciw COVID-19. - Czwarta fala wzbiera, a oni milczą na temat zastraszających statystyk i nie robią nic, by je ograniczyć. W Polsce mamy największą ilość zgonów na jednego mieszkańca Unii Europejskiej. 88 proc. ludzi, którzy są obecnie w szpitalach w związku z koronawirusem, to ludzie niezaszczepieni - tłumaczył na niedzielnej konferencji prasowej szef klubu Krzysztof Gawkowski.