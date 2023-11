Będzie nowym szefem MON? "Wóz bojowy to coś innego, niż traktor"

Kto zostanie nowym ministrem obrony narodowej? Na giełdzie nazwisk pojawia się przyszły wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który do tej pory nie miał wiele wspólnego z wojskiem. - Wojskowi oczekują szacunku dla siebie, poszanowania godności i nieupartyjniania wojska. Wydaje się, że Kosiniak-Kamysz będzie tym, który spełni oczekiwania wojska - mówił w programie "Newsroom" gen. Waldemar Skrzypczak. - Ufam, że jako doświadczony polityk, który z niejednego pieca chleb jadł, potrafi sobie poradzić z wojskiem, zrozumie je i będzie chciał mu pomagać, a nie przeszkadzać - dodał. Wskazuje, że jako szef MON będzie miał niejednokrotnie okazję, by wsiąść do wozu bojowego i "przekonać się, że to coś innego, niż traktor czy coś innego z sektora rolnictwa". - Warto, żeby minister i ludzie ministra poznali trud życia żołnierskiego, bo on jest naprawdę ciężki, ale jednocześnie dający satysfakcję z bycia żołnierzem - podkreślił.

