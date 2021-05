Będzie krótszy okres między dawkami szczepionki

Szczepienia ozdrowieńców. Nowe zasady

- Dzisiaj szczepienia ozdrowieńców po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu. Jest to związane z dynamiką szczepień, zachęcaniem wszystkich do zaszczepienia się i z dostawami szczepionek, które mamy zapewnione od producentów. Możemy sobie na to dzisiaj pozwolić - stwierdził.