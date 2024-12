Będzie kolejny wniosek ws. Romanowskiego? Prokuratura nie wyklucza

Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ma trafić do aresztu na trzy miesiące.

- Sąd podzielił stanowisko prokuratury uznając, że zachodzą przesłanki do tymczasowego aresztowania - powiedział po posiedzeniu prokurator Piotr Woźniak. Dodał, że niewykluczony jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu polityka.

Wskazał, że nie wie, czy do zatrzymania "dojdzie dziś, czy jutro". - To są kwestie wykonywane przez policję.

Woźniak był także pytany o kwestię stanu zdrowia Romanowskiego - obrona wskazywała, że polityk przeszedł poważną operację. - Sąd nie podzielił argumentów obrony co do tego, że stan zdrowia podejrzanego ma uniemożliwiać mu pobyt w areszcie śledczym w ogóle. Natomiast wskazał, że w przypadku zatrzymania zaleca umieszczenie go w jednostce penitencjarnej dysponującej szpitalem - powiedział prokurator.