Areszt dla Romanowskiego. Jest decyzja sądu

- Sąd dzisiaj w pierwszym punkcie umorzył postępowanie wskazując a to, że prokuratura nie zyskała zezwolenia Sejmu i zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy co do jednego czynu, podzielając argumentację obrońcy, że prokurator wyszedł poza granice tej zgody i zmodyfikował jeden z zarzutów. W pozostałym zakresie sąd zastosował areszt na okres trzech miesięcy. Postanowienie jest wykonalne - powiedział mediom obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski.