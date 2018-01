Będzie kara dla Jarosława Kaczyńskiego? We wtorek decyzja komisji etyki poselskiej

Zamknięte posiedzenie sejmowej komisji rozpatrzy wniosek Ryszarda Petru. Polityk Nowoczesnej chce ukarania Jarosława Kaczyńskiego za słowa do posłów opozycji o "zdradzieckich mordach i kanaliach".

- Ja sądzę, że każdy normalny człowiek, także pan, gdyby to dotyczyło pana brata, gdyby okoliczności były takie same albo podobne, w ten sposób by reagował. Po prostu nie miałem innego wyjścia, to był imperatyw moralny, tak bym to określił i w dalszym ciągu jest tak, iż uważam, że uczyniłem dobrze, a to, co robi druga strona, próbująca się przedstawić jako ofiara, no to jest po prostu szczyt hipokryzji – mówił kilka miesięcy temu Jarosław Kaczyński.