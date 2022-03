Będzie jasna deklaracja? Polityk o możliwej wizycie Bidena

Wojna w Ukrainie trwa. 24 marca Joe Biden weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli. Według doniesień amerykańskich mediów przywódca Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie pojawi się także w Polsce. O tym, jakie tematy mogą zostać poruszone, jeśli Biden rzeczywiście odwiedzi nasz kraj, porozmawialiśmy z Tomaszem Siemoniakiem. - Gdy prezydent Barack Obama przyjechał w 2014 roku, to też był bardzo gorący czas. Wtedy zapadły decyzje co do rozmieszczania amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Padła jasna deklaracja, że USA będą bronić tych krajów. Taka deklaracja w Warszawie czy w Tallinie zupełnie inaczej brzmi niż w Waszyngtonie czy w Brukseli. Spodziewam się takiej bardzo mocnej deklaracji i konkretnych decyzji o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce - powiedział były szef MON w programie "Newsroom" WP. Polityk PO podkreślił, że "Polska staje się państwem frontowym". - Amerykanie i wolny świat muszą tu być obecni - stwierdził poseł.