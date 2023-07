“Będzie grubo jak grube są winy PiS”. Lewica zapowiada “sądowe show”

- Będzie grubo, bo grube są winy PiS. Ta partia doprowadziła do upadku wielu instytucji, a ludzie, którzy stoją w cieniu, powinni mieć zarzuty prokuratorskie, powinni stanąć przed sądami. Komisja Sprawiedliwości i Prawa, którą powołał Krzysztof Śmiszek i grupa prawników Lewicy, ogłosi w tą sobotę swój raport (na temat nadużyć PiS – red.). Pokażemy imiona i nazwiska tych polityków PiS, którzy powinni odpowiedzieć karnie za swoje poczynania - relacjonował poseł Krzysztof Gawkowski z klubu Lewicy w programie "Tłit". - Lewica złożyła najwięcej w polskim parlamencie zawiadomień o popełnionych przestępstwach. Wszystkie umorzono albo zamieciono pod dywan. Teraz zebraliśmy to w jeden akt oskarżenia - mówił polityk. Nie chciał jednak zdradzić na kogo z rządu PiS zebrano obciążające materiały. Patryk Michalski żartował, że Lewica przygotowuje własny serial paradokumentalny "Sędzia Anna Maria Żukowska", nawiązując do popularnego programu telewizyjnego pt. "Sędzia Anna Maria Wesołowska". - Posłanka Żukowska nadawałaby się na sędzinę. Nie ma papierów, ale jest prawniczką - zapewniał polityk Lewicy.

