Będzie dochodzenie dyscyplinarne wobec profesora UW. Na polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości polecić wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec radcy prawnego i nauczyciela akademickiego Marcina Matczaka. Sprawa ma związek z wpisem, który dotyczył blogera Piotra Wielguckiego.

Sprawa dotyczy wydarzeń z końca września b.r. prof. Marcinowi Matczakowi nie przypadły do gustu słowa blogera Piotra Wielguckiego, znanego jako "Matka Kurka". Nauczycielowi akademickiemu nie spodobało się, że ten skrytykował prof. Wojciecha Sadurskiego.

"Kiedyś mówiłeś, że twoja córka idzie na prawo do Wrocławia, prawda? Wyślę ten twój defekacyjny tekst moim kolegom z Wydziału i poproszę, żeby go omówili na zajęciach w jej grupie jako przykład mowy nienawiści. Zobaczymy, jak będziesz piszczał, jak wróci do domu" - napisał na Twitterze radca prawny.