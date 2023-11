"Będę walczyć do końca". Witek pojawiła się w TVP

Witek raz jeszcze odniosła się do słów Hołowni o końcu "zamrażarki w Sejmie" - Tej zamrażarki nikt nigdy nie widział (...). Opozycja składała tak dużo projektów, niektóre były niekonstytucyjne np. o aborcji, a także takie, co by rozwaliły budżet państwa. Marszałek musi brać to pod uwagę (..). My będziemy bardzo skrupulatną opozycją, jeśli do niej przejdziemy - oświadczyła Witek.