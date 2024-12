Wieczorek zachowa stanowisko? "Będę trzymał stronę kolegi"

- Znam Darka Wieczorka od kilkunastu lat. Nie uważam, żeby był obciążeniem. Namawiam go do tego, żeby bardzo skrupulatnie wyjaśnił te wszystkie historie związane z jego resortem. W moim przekonaniu jest tam dużo niedomówień - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Lewicy Tomasz Trela. - Będę trzymał stronę swojego kolegi, ale nie jestem obojętny na to, co słyszę - zapewnił polityk. Poseł dodał, że jeszcze w tym tygodniu klub parlamentarny Lewicy będzie dyskutował o wątpliwościach wokół ministra nauki. W spotkaniu ma wziąć udział również Wieczorek. - Ja uważam, że powinno być jednoznaczne wytłumaczenie tych wszystkich spraw. Nie powinno być dymisji - ocenił Trela. Jak ustalili Paweł Figurski i Patryk Słowik, szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim poinformowała ministra nauki Dariusza Wieczorka o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni. Kobieta chciała pozostać anonimowa. Dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, że minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało Gabrielę Fostiak, że nie przysługuje jej status sygnalistki, bo sprawa wykracza poza zakres unijnej dyrektywy o sygnalistach. Wirtualna Polska ujawniła również, że Wieczorek nie wpisał do oświadczenia majątkowego dwuhektarowej działki oraz garażu.

Rozwiń