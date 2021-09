Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego. Błogosławiony, który żył pod lupą SB

Kardynał Stefan Wyszyński. Polska walka o Kościół w komunistycznym kraju

Jego terytorium, już jako biskupa, zostaje Lublin, do dziś twierdza wiary, a także miejsce mózgu polskiego katolicyzmu - siedziba Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który spędzał sen z powiek partyjnych towarzyszy. Zlecali bezpiece szykanowanie studentów i chcieli odgórnymi decyzjami zlikwidować to intelektualne oblicze Kościoła. Łatwiej by wtedy było zepchnąć religijność do postaci zabobonu, jakim ulega niewykształcona ciemnota.