Beata Szydło triumfuje. Mówi o Kaczyńskim i Tusku

To ona zdobyła najwięcej głosów do Europarlamentu. Teraz triumfuje. Szydło komentuje wyniki wyborów i mówi o Donaldzie Tusku. Odpiera zarzuty i "wyprowadzenie unijnych flag".

Beata Szydło rekordzistką w wyborach do Europarlamentu. Zagłosowało na nią 524 951 osób (East News)

Uzyskała rekordowy wynik. Zagłosowało na nią 524 951 osób.

- Na nas wszystkich zrobiło wrażenie to, że wygraliśmy i to spektakularnie - powiedziała Beata Szydło w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet. - Wynik PiS jest bardzo dobry. Bardzo dobra jest frekwencja, jestem bardzo zadowolona z tego, że była tak duża frekwencja. Oczywiście wynik jest dużo lepszy niż liczyliśmy. To przede wszystkim zasługa ciężkiej pracy i Polaków, którzy nam zaufali - podkreśliła.

- Pan prezes pogratulował mi tego wyniku. Jestem wdzięczna za każdy głos, który otrzymałam. To dla mnie ogromne wyróżnienie, że ludzie docenili moją ciężką pracę przez te wszystkie lata, że zgadzają się z tym, co realizujemy w rządzie PiS - powiedziała Szydło.

- Wybory są zawsze pewną loterią. Ktoś, kto się ekscytuje przed wyborami sondażami i próbuje na tej podstawie wyrokować o przyszłości wyników wyborczych, a lekceważy wyborców i nie docenia tego, że to jednak jest ten dzień, w którym oddaje się kartki i wrzuca do urn, jest najważniejszym, ten przegrywa - mówiła w Radiu Zet.

Zapytana, czy otrzymała gratulacje od Grzegorza Schetyny lub Donalda Tuska, zaprzeczyła. Sama jednak też nie chciała pogratulować np. Róży Thun wyniku w Krakowie. - Pani europoseł próbowała sprowadzić kampanię do spraw personalnych. Niektóre jej wypowiedzi były żenujące - skomentowała.

Była premier odniosła się też do stwierdzenia, że dostała się do Europarlamentu choć "wyprowadzała unijne flagi z kancelarii premiera". - To bzdura. W biurze prasowym, na konferencjach dot. polskich spraw były biało-czerwone flagi i jestem w stanie pokazać pani kilka zdjęć, na których Donald Tusk się wypowiada jedynie na tle biało-czerwonych flag - powiedziała i dodała, że unijna flaga stoi w jej gabinecie cały czas.

Była też pytana, kto powinien zostać następcą Donalda Tuska. Szydło powiedziała, że nie wyobraża sobie na tym stanowisku Fransa Timmermansa. - On, podobnie jak Donald Tusk, nie zachowuje bezstronności w swoich działaniach. To nie są przewodniczący, którzy równo traktują wszystkie kraje członkowskie - powiedziała.

Zaznaczyła, że Tusk nie przejdzie do historii Rady Europejskiej jako jeden z lepszych przewodniczących. To, że szefowie państw postawili na niego 27:1 Szydło uznała za pomyłkę. - Tamten wybór był nie do przyjęcia. Donald Tusk nie miał rekomendacji polskiego rządu. Poza tym zwracałam uwagę, że nie gwarantuje bezstronności. Nie pomyliłam się - powiedziała była premier.

Beata Szydło dała przykład zaangażowania Tuska w kampanię wyborczą w Polsce. - Żenujący spektakl, kiedy supporterem był pan Jażdżewski - skomentowała.

Stwierdziła także, że Tusk to przede wszystkim gracz polityczny i dobrze rozegrał polityczniesytuację z Jażdżewskim.

- Nie wierzę, że przyjeżdża poważny polityk i scenariusz nie jest przeanalizowany. To są bajki - powiedziała.

