Beata Szydło szefową kampanii Andrzeja Dudy? "Będzie działać dla prezydenta. Zrobiła najlepszą kampanię od 1989 r."

Pojawiające się dziś w mediach spekulacje, jakoby europoseł PiS Beata Szydło miała zostać szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, mogą być próbą "spalenia" tego pomysłu jeszcze przed kampanią prezydencką – twierdzą w rozmowie z Wirtualną Polską współpracownicy byłej premier.

Prezydentura Andrzeja Dudy to być albo nie być dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego prezes Jarosław Kaczyński ma zrobić wiele, by obecny prezydent utrzymał swój urząd. W grę wchodzi nawet – jak twierdzi "Wprost" – "ściągnięcie" z Brukseli Beaty Szydło. "Można by to ładnie ograć. Andrzej i Beata, zwycięski duet z 2015 roku, drużyna pierścienia, znowu razem" – miały usłyszeć autorki tekstu o "kulisach kampanii" Dudy.