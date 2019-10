Reelekcja Andrzeja Dudy po utracie Senatu priorytetem dla PiS. Jarosław Kaczyński "zaciągnie hamulec"

Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami prezydenckimi nie przeprowadzi żadnych "rewolucyjnych" zmian, które mogłyby zniechęcić umiarkowanych wyborców i utrudnić tym samym kampanię prezydencką Andrzejowi Dudzie. Jak wynika z rozmów WP z politykami PiS, reelekcja obecnej głowy państwa jest absolutnym priorytetem w pierwszym roku drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy.

– To nie będzie spacerek – tak kilku polityków PiS, z którymi rozmawialiśmy, określa drogę, jaką przejdzie obóz rządzący do spodziewanej reelekcji Andrzeja Dudy w 2020 r.

PiS – zdaniem naszych rozmówców – "zaciągnie hamulec" i nie będzie podejmowało zmian, które mogłyby odstraszyć potencjalny elektorat Andrzeja Dudy, niezbędny do uzyskania reelekcji. – Baza wyborcza na wybory prezydenckie musi być znacznie szersza niż w wyborach parlamentarnych – zauważa przytomnie jeden z parlamentarzystów, z którym rozmawiamy w Sejmie.

Polityk PiS wyjaśnia nam: – Rok temu sformułowałem tezę, która dzisiaj, w naszych wewnętrznych dyskusjach w PiS, jest szeroko cytowana. Po wyborach samorządowych w miastach, gdzie był plebiscyt PiS-antyPiS i po niekorzystnym dla nas wyniku powiedziałem, że będzie problem z uzyskaniem większości w Senacie - co się właśnie dzieje - a także mogą być problemy przy wyborach prezydenckich. Które, podkreślam, również są w swoistym, jednym, wielkim okręgu jednomandatowym. Ten mechanizm jest bardzo istotny. Sam elektorat PiS nie wystarczy Andrzejowi Dudzie do reelekcji. Zwłaszcza, jeśli będzie trafiony "w punkt" kandydat opozycji . Wtedy może być duży problem.

Senator partii rządzącej twierdzi w rozmowie z WP, że PiS nie powinno w ciągu najbliższych miesięcy – do wyborów prezydenckich – podejmować działań, które mogłyby odstraszyć ludzi np. z dużych miast, bardziej liberalnych i "centrowych". – Priorytetem jest "piątka PiS", zapowiada w kampanii parlamentarnej. Tam są propracownicze, niekontrowersyjne rozwiązania, zaplanowane na pierwsze 100 dni drugiej kadencji. Na tym się powinniśmy skupić – radzi swoim kolegom z partii Jan Maria Jackowski.

Jarosławowi Kaczyńskiemu marzyło się w wyborach 13 października zmiażdżenie opozycji. Zdobycie takiej większości – w Sejmie i Senacie – żeby móc dokończyć wszystko to, co prezes PiS zaplanował sobie już wiele lat temu, a co publicyści nazywają "rewolucją konserwatywno-społeczną".