Beata Szydło problemem dla premiera? Była szefowa rządu zaprzecza

Od momentu rekonstrukcji rządu nie milkną spekulacje na temat roli Beaty Szydło. Mateusz Morawicki miał interweniować u Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie zachowania byłej premier. Do sprawy odniosła się sama Beata Szydło.



Była premier pozostała w rządzie, ale nie kieruje żadnym ministerstwem, a to budzi spekulacje. Na początku roku pojawiła się informacja, że Beata Szydło usłyszała propozycję zostania pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych. Jednak szybko temu zaprzeczyła.

Obecnie Beata Szydło, jako wicepremier bez teki, jeździ po Polsce. W zeszłym tygodniu była szefowa rządu powiedziała, że program 500+ może zostać rozszerzony o pierwsze dziecko. - Jeżeli sytuacja gospodarcza będzie na to pozwalała, to 2019 roku takie zmiany być może zostaną przyjęte – mówiła w Lesznie.

Beata Szydło odniosła się do doniesień, że jej działania są odwetem za pozbawienie funkcji premiera. "Jak zawsze rzetelna informacja od anonimowych źródeł? Ale za to z atrakcyjnym tytułem, żeby siać zamęt. Informuję dla porządku, że to bzdury" – skomentowała na Twitterze.