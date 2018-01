Polityk PiS się wygadał. Morawiecki nic nie wie o poszerzeniu 500+

Program 500+ od 2019 roku mógłby być rozszerzony także na pierwsze dziecko - taką informacją podzieliła się w poniedziałek Beata Szydło. Problem w tym, że premier Mateusz Morawiecki dowiedział się o tym z mediów.

- Niewykluczone, że w 2019 roku uda się poszerzyć obecną formułę programu 500+ – powiedziała w poniedziałek na spotkaniu w Lesznie wicepremier Beata Szydło . - Jesteśmy na początku roku budżetowego, więc w tym roku na pewno nic się nie zmieni, ale jeżeli sytuacja gospodarcza będzie na to pozwalała, to 2019 roku takie zmiany być może zostaną przyjęte - dodała była premier, cytowana przez PAP.

We wtorek rano do deklaracji Beaty Szydło odniósł się szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski. Polityk PiS w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus stwierdził, że premier nic nie wie na ten temat. Suski jeszcze bardziej zaskoczył słuchaczy stwierdzając, że Mateusz Morawiecki o pomyśle Beaty Szydło dowiedział się z mediów.