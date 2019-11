Beata Szydło na zdjęciu z gangsterami. "Decyzje o pozwach w ciągu najbliższych dni"

Nie milknie burza po emisji "Superwizjera TVN”, w którym ówczesna szefowa rządu Beata Szydło została pokazana wśród groźnych gangsterów. Jak ustaliła Wirtualna Polska, decyzje o ewentualnych pozwach przeciw autorom sugestii o związkach byłej premier z przestępcami mają zapaść w ciągu 48 godzin. Nieoficjalnie, do sądu może trafić kilka takich spraw.

- Analizujemy materiały, gromadzimy dokumentację. We wtorek wieczorem bądź w środę rano podejmiemy decyzję co do kroków prawnych i ochrony dobrego imienia pani premier Beaty Szydło. Rozmawiałem z nią bezpośrednio po emisji i nie kryła oburzenia całą sytuacją. W szczególności dotyczy to osób, które komentując materiał „Superwizjera”, zestawiały jej osobę na równi z gangsterami – mówi nam bliski współpracownik Beaty Szydło, proszący o zachowanie anonimowości.